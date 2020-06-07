Жители Калининграда,не обращая внимание на протест власти,возвращают улицам немецкие названия

Жители Калиниграда начали называть улицы старыми немецкими названиями. Речь идёт о владельце особняка на улице Щорса, 11, который незаконно прикрепил к фасаду своего дома табличку с указанием улицы — Wißmannstraße. Такое название эта улица имела в Кёнигсберге.

После соответствующего предписания прокуратуры владелец дома отказался самостоятельно демонтировать уличную табличку, в связи с чем прокурор города Калининграда направил исковое заявление в суд.

Суд удовлетворил иск, на гражданина теперь возложена обязанность привести знак адресной информации в соответствие с установленными требованиями.

На сегодняшний день табличка не то что не снята, а даже, наоборот, в особняке напротив — по адресу улица Щорса, 12 — установлен ещё один знак Wißmannstraße.



Калининград последние годы наводнили уличные таблички с несуществующими германскими топонимами. Например, на одном из частных домов была попросту сбита табличка с именем Марины Расковой, а на её место установлен знак с именем Adalbert Straße. Улицу Комсомольскую «переименовывали» в Luissen Allee, улицу Сержантскую в Sarkauer Straße, улицу Братскую в Rossittener Weg, улицу Чкалова в Zepellin Strasse, улицу 1812 года в Yorck Straße, улицу Адмиральскую в Admiral Straße, улицу Лескова в Dorotheen Straße и т. д.