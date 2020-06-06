Польша повысила тариф на транзит российского газа

Управление по регулированию энергетики (URE) Польши утвердило тариф на прокачку газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа.

«Введение тарифа на 2021 год приведет к увеличению средних платежей за услуги по транспортировке газа на 16,5% по отношению к действующему тарифу», — сообщается на сайте регулятора.

В ведомстве отметили, что повышение тарифа касается компаний Gaz-System (оператор польской сети газопроводов) и EuRoPol GAZ (собственник польского участка трубопровода Ямал — Европа. Является совместным предприятием «Газпрома» и польской PGNiG, владеющих по 48% акций).

Тариф для Gaz-System на вход газа в польскую газотранспортную сеть повышен на 10–13% в зависимости от вида топлива по сравнению со ставками, действовавшими в 2020 году. Ставки в точках выхода увеличатся на 0,1%. При этом для EuRoPol GAZ новые тарифы предусматривают увеличение средних платежей за услуги по транзиту газа с высоким содержанием метана на 16,5% по отношению к действующему тарифу. Оба тарифа были утверждены на период с 1 января по 31 декабря 2021 года.

Срок действия долгосрочного российско-польского соглашения о транзите газа из России в Европу по участку газопровода Ямал — Европа истек 17 мая. Начиная с этого дня поставки российского газа по трубопроводу осуществляются на основе аукционов, проводимых Gaz-System. При этом «Газпром» резко снизил загрузку газопровода вплоть до того, что в отдельные дни газ вообще не прокачивался.