NASA построит пилотируемый жилой блок возле Луны

Американское космическое агентство NASA построит пилотируемый жилой блок возле Луны. Контракт на создание отсека станции Gateway стоимостью 187 млн долларов заключен с компанией Orbital Science Corporation.

«NASA заключило контракт на создание модуля для экипажа окололунной станции Gateway», — говорится в сообщении агентства.

Сумма контракта включает в себя создание дизайна жилого и логистического блока станции. Планируется, что его представят до конца 2020 года. Orbital Science Corporation является дочерним предприятием Northrop Grumman —военно-промышленной компании, которая в мае прошлого года вошла в список NASA по разработке космических аппаратов для высадки на Луну в рамках программы «Артемида».

Ожидается, что жилой и логигистический блоки станут местом проживания экипажа, который прибудет на окололунную станцию. Согласно проекту, он будет похож на квартиру-студию и совместно с кораблем Orion обеспечит подходящую для людей среду. Подробности о жилом модуле станут известны еще до начала производства, но после того, как NASA утвердит проект.