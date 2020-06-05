В США начались испытания нового бомбардировщика — невидимки

Американская компания Northrop Grumman провела первые испытания бортовых систем, которые будут установлены на первый опытный образец перспективного стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Как пишет Aviation Week, во время испытаний бортовое оборудование исполняло контейнеризированные приложения под управлением Kubernetes.

Kubernetes представляет собой открытое программное обеспечение, разработанное в середине 2010-х годов компанией Google для автоматизации развертывания, масштабирования и управления контейниризированными приложениями. Такими приложениями называются программы, запускаемые в изолированном виртуальном пространстве без доступа к ядру операционной системы и без влияния друг на друга.

Впервые подобная технология была испытана на боевом самолете F-16 Fignting Falcon в 2019 году в рамках экспериментальной программы по ускорению разработки новых функциональных возможностей для боевых самолетов и оперативного обновления их программного обеспечения. Концепция предполагает реализацию новых функциональных возможностей отдельными новыми приложениями.

В настоящее время программное обеспечение для боевых самолетов пишется единым пакетом. Добавление новых функций требует переписывания части кода программного обеспечения, а затем полного его обновления на самолете. По этой причине обновление программного обеспечения на боевых самолетах производится самое частое раз в два года.

По оценке военных, использование Kubernetes для развертывания приложений на боевых самолетах и управления ими, позволит гораздо быстрее выпускать патчи и обновления, в некоторых случаях сократив время между релизами до нескольких недель. Другие подробности о состоявшихся испытаниях бортовых систем B-21 не раскрываются.

Northrop Grumman получила контракт на разработку и производство бомбардировщиков B-21 в 2015 году, а эскизное проектирование самолета завершила в 2019 году. Бомбардировщик проектируется по схеме «летающее крыло». Сертификация самолета для перевозки и применения ядерного оружия будет проводиться спустя несколько лет после принятия B-21 на вооружение.

Новый стратегический бомбардировщик, как ожидается, поступит на вооружение США в середине 2020-х годов. В общей сложности Пентагон намерен закупить не менее 100 новых самолетов. После принятия на вооружение B-21 должен будет постепенно заменить устаревающие бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-2 Spirit.