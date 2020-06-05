В Ливии устроили засаду боевикам ЧВК «Вагнер», есть убитые

В ходе боев за ливийскую столицу Триполи в засаду попали ьоевики ЧВК «Вагнер», которых связывают с Россией.
Воюющих на стороне генерала Халифы Хафтара окружили силы Правительства национального согласия (ПНС), которым в итоге удалось установить контроль над городом.
Как сообщает «Новое время», в сети появилось видео, на котором запечатлен именно эпизод с засадой и перестрелкой между сторонами конфликта.
На кадрах видео два внедорожника попадают под плотный обстрел укрывшихся в зданиях военных. В результате атаки автомобили перевернулись, сообщается о нескольких погибших.
Ранее представитель военных ПНС Мухаммад Кануну заявил, что Триполи освобожден от бойцов и наемников маршала Халифы Хафтара.
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