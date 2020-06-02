Протестующие в Лос-Анджелесе громят синагоги и кошерные магазины

В минувшие выходные в ходе протестов в пригороде Лос-Анджелеса Фэрфаксе были разграблены несколько кошерных магазинов и синагог. Как и в других городах США, массовые протесты против полицейского произвола спровоцировало убийство силами правопорядка афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе на прошлой неделе, сообщает Jerusalem Post.

Сообщается, что на синагоге «Бейт-Исраэль», одной из самых старых в городе, которая также находится на бульваре Беверли, вандалы оставили надписи «К черту Израиль» и «Свобода Палестине».

Элан С. Карр, специальный представитель организации по наблюдению и борьбе с антисемитизмом, осудил нанесение граффити на синагогу, написав в «Твиттере»: «Я только что посетил синагогу «Бейт-Исраэль», на которой остались следы акции вандализма. Это граффити — еще одно свидетельство, что антисионизм — это тот же самый антисемитизм. Большое спасибо волонтерам, которые проявили доброту на фоне ненависти и привели здание в порядок».

Помимо синагог от действий демонстрантов пострадали несколько кошерных супермаркетов, кондитерских и ресторанов, из которых был украден товар и нанесен ущерб имуществу.

Ричард С. Гиршхаут, региональный директор Американского еврейского комитета в округе Лос-Анджелес, осудил акты вандализма и заявил: «Грустно наблюдать за тем, как некоторые демонстранты прибегают к насилию и вандализму. Особенно печально, что от их необдуманных действий пострадала одна из самых старых синагог города, которая служила духовным домом для большого числа переживших Холокост членов общины. Нанесенные на ее стены надписи никак не поспособствуют установлению мира ни здесь, ни за рубежом».

Геннадий Богданов