Ольга Сумская поразила красотой на архивных фотографиях

31 мая, отмечали Всемирный день блондинок. В честь этого Ольга Сумская, которая обладает роскошными белокурыми локонами, опубликовала несколько архивных фотографий, на которых во всей красе продемонстрировала свои волосы. Такими фото знаменитость поздравила всех блондинок с праздником.

«Не секрет, что от природы я шатенка, а блондинкой стала, когда сыграла Роксолану! Именно тогда мне за вечер покрасили волосы, а на утро я уже стояла в кадре с новыми ощущениями, которые мне очень понравились. Несколько раз я возвращалась к темному цвету, но долго не выдерживала, ведь блондинка — это прежде всего характер!», — написала под снимками Ольга.

Подписчики не смогли пройти мимо эффектных фотографий актрисы, и засыпали ее комплиментами.