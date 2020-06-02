«Бедноту,гремучее пьянство и разруху » в России прокомментировала бывшая жена Федора Бондарчука

Российская телеведущая, главный редактор журнала «Hello!» и бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана высказала свое мнение относительно России. Так, в интервью программе «Осторожно, Собчак!» знаменитость открыто заявила, что половина страны – это беднота, пьянство гремучее и разруха. При этом Светлана указала, что более менее нормальной жизнью можно похвастаться в Москве, Питере и Сочи.

«Бедная Россия! Вот мне, честно, хотелось бы, чтобы она очнулась и поняла, что так невозможно. Вот я сейчас даже не про Крым, а о людях в России. Вот мы живем в Москве, ну еще Питер и Сочи. А остальная Россия – это такая беднота, такое пьянство гремучее, такая разруха… Огромная страна, в которой живет так мало людей – не создаются у нас условия», — высказалась Светлана.

Ранее на личной странице в «Инстаграм »51-летней бывшей супруги российского режиссера Федора Бондарчука Светланы появился пикантный кадр, где женщина во всей красе продемонстрировала свои формы на шикарном курорте.