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В Швеции самый высокий в мире уровень смертности от коронавируса за последнюю неделю

Швеция

Решение Швеции не вводить карантин в связи с эпидемией коронавируса, дабы у граждан страны быстрее выработался иммунитет, выходит боком.

За последнюю неделю в Швеции зафиксировано 5,59 смертей от коронавируса на миллион человек, что является самым высоким показателем в мире. Это значительно выше, чем в среднем по миру — 0,49 смертей на миллион человек.

Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал, что его страна находится в «ужасном положении».

После Швеции по уровню смертности идет Бразилия с 4,51 смертельным исходом на миллион человек, Сан-Марино — 4,21, Перу — 4,12 смертельным и Великобритания с 3,78 смертельными случаями на миллион.

В США за последнюю неделю зарегистрировано 2,98 смерти на миллион. В Бельгии — 2,49, в Италии — 1,55, в России — 1,02, во Франции — 0,98.

Между тем, Россия опубликовала количество скончавшихся от коронавируса в Москве за апрель, но, как полагают, истинное количество в 2,5 раза превышает официальную статистику. В московской службе здравоохранения сообщили, что в апреле в городе коронавирус забрал жизни 1561 человека, а не 636, которые дает официальная статистика.

«Метод подсчета учитывает спорные случаи, в которых неясно, были ли они вызваны коронавирусом», — пояснили в московской службе здравоохранения.

В России в целом диагностировано более 396 тысяч подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, а общее число смертей по всей стране составляет более 4500. Количество выздоровевших пациентов превысило 167 тысяч.

https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/219582

31 мая, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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