В Швеции самый высокий в мире уровень смертности от коронавируса за последнюю неделю

Решение Швеции не вводить карантин в связи с эпидемией коронавируса, дабы у граждан страны быстрее выработался иммунитет, выходит боком.

За последнюю неделю в Швеции зафиксировано 5,59 смертей от коронавируса на миллион человек, что является самым высоким показателем в мире. Это значительно выше, чем в среднем по миру — 0,49 смертей на миллион человек.

Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал, что его страна находится в «ужасном положении».

После Швеции по уровню смертности идет Бразилия с 4,51 смертельным исходом на миллион человек, Сан-Марино — 4,21, Перу — 4,12 смертельным и Великобритания с 3,78 смертельными случаями на миллион.