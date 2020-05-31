Тараканов научили производить молоко

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По мере того, как население планеты неуклонно растет, ученые все серьезнее относятся к вопросу о том, как в будущем прокормить человечество. И поглядывают при этом на насекомых.

О кузнечиках и дождевых червях вы наверняка уже слышали, и вот недавно в поле зрения диетологов попали тараканы. Вернее, тараканье молоко.

Да-да, в средней кишке таракана вида Diploptera punctate, единственного из живородящих тараканов, растут белковые кристаллы, напоминающие молоко, которым самки вскармливают маленьких тараканчиков.

Уже сам по себе этот факт вызывает изумление, но это еще не все — каждый из таких кристалликов содержит в три раза больше калорий, чем молоко буйволицы, а оно, в свою очередь, куда калорийнее коровьего молока.

Понимая, что доить тараканов — не выход, международная группа исследователей, которую возглавили специалисты из Института биологии стволовых клеток и регенеративной медицины в Бангалоре провели секвенирование белкового кристалла, чтобы выделить гены, отвечающие за его производство.

«Эти кристаллы представляют из себя готовый продукт, с белками, жирами и сахарами, и в них есть все необходимые аминокислоты», — говорит один из индийских участников проекта Санчари Банерджи.

Мало того, что тараканье молоко полезно и питательно, оно еще и выделяется строго по времени.

По мере того, как содержащийся в молоке белок переваривается, кристалл выделяет дополнительные, строго дозированные порции, чтобы процесс пищеварения не прекращался.

«Это дозированная по времени еда, — подчеркивает автор проекта Субраманьян Рамасвами, — так что если вам нужен продукт, который содержит много калорий, все необходимые элементы и к тому же подается отмеренными порциями, то он перед вами».

Ученые признают, что этот продукт едва ли подойдет тем, кто стремится сбросить вес, да и вообще едва ли приживется в меню западных стран, которое и так изобилует калорийной пищей. Но для тех регионов, где люди ежедневно недоедают, тараканье молоко могло бы стать доступным источником калорий и питательных веществ.

В теории все это звучит неплохо. Что касается практики, то будем надеяться, что тучные стада дойных тараканов не станут реальностью. Тем более что после секвенирования тараканьего молочного белка, ученые собираются подобрать дрожжи, с помощью которых можно было бы выращивать молочные кристаллы в лабораторных условиях и в промышленных масштабах. И если это поможет справиться с проблемой голода, то так ли важно, из чьей средней кишки взялось это молоко.