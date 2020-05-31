После запуска корабля в космос Маск исполнил песню «Трава у дома» (видео)

Первый в истории США запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon вызвал волну мемов в соцсетях, большая часть из которых связана с «похоронами» Роскосмоса.

Поистине вирусным стало дипфейк-видео в Twitter, которое было сделано еще в середине мая. Его главным героем стал основатель компании SpaceX Илон Маск, который в образе солиста группы «Земляне» исполнил песню «Трава у дома» — главный космический «гимн» советских времен.

Пользователи вспомнилт любовь Маска к русскому языку и отметили, что он очень гармонично вписался в образ 1983 года.

Ранее Маск в эфире трансляции NASA припомнил слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который в 2014 году предлагал американцам отправлять астронавтов к МКС при помощи батута. «Батут, как видно, работает», — сказал глава SpaceX.

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома в штате Флорида накануне. На борту находятся американские астронавты Боб Бенкен и Даг Херли, которые уже сегодня должны прибыть на МКС.