А вы бы их узнали? 14 советских актрис, которые стали сниматься в кино ещё детьми

Многие актёры ждут своего звёздного часа годами. А есть актёры, которые попали на съёмки ещё детьми, и связали свою жизнь с кино навсегда. Позвольте рассказать вам о четырнадцати очаровательных известных актрисах, чей талант заметили режиссёры ещё в детстве.

В 8 лет в кино появилась Наталья Селезнёва, в роли Сашеньки в фильме «Алёша Птицын вырабатывает характер».



Наталья Селезнёва в фильме «Алёша Птицын вырабатывает характер», режиссер Анатолий Граник, Ленфильм, 1953 год

Позже были ещё детские роли в фильмах «Девочка и крокодил» и «Аленка». Ну а всенародная любовь к ней пришла после ролей в комедиях Леонида Гайдая.



Наталья Селезнёва в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», режиссер Леонид Гайдай, Мосфильм, 1965 год

Также в 8 лет первую роль сыграла Светлана Немоляева в фильме «Близнецы».



Светлана Немоляева в фильме «Близнецы», режиссер Константин Юдин, Мосфильм, 1945 год

Узнаваемой на всю страну её сделали роли в комедиях Эльдара Рязанова через 30 лет.



Светлана Немоляева в фильме «Служебный роман», режиссер Эльдар Рязанов, Мосфильм, 1977 год

Ещё раньше начала свою кинокарьеру Анна Каменкова – она получила свою первую роль в кино в 6 лет, сыграв в картине «Девочка ищет отца».



Анна Каменкова в фильме «Девочка ищет отца», режиссер Лев Голуб, Беларусьфильм, 1959 год

Позднее у актрисы было не особо много громких ролей в кино, но зато её голосом говорят множество персонажей нашего и зарубежного кино. Она стала замечательным мастером дубляжа.



Анна Каменкова

В 9 лет получила свою первую роль Лариса Луппиан. Она сыграла Дзидру — девочку, принятую в узбекскую семью во время войны в фильме «Ты не сирота».



Лариса Луппиан в фильме «Ты не сирота», режиссер Шухрат Аббасов, Узбекфильм, 1962 год

Главных ролей в кино у актрисы не много. Актриса была уверена, что прорывным в ее творческой биографии станет фильм «Поздняя встреча».



Лариса Луппиан в фильме «Поздняя встреча», режиссер Владимир Шредель, Свердовская киностудия, 1978 год

Но оглушительной славы и предложений не последовало. Она более известна как театральная актриса. Ну и как жена Боярского.

10-летнюю Наталью Рычагову заметил режиссёр Илья Фрэз, когда специально пришел в одну из школ, чтобы подыскать подходящую актрису на роль в своей новой картине «Васёк Трубачев и его товарищи».



Наталья Рычагова в фильме «Васёк Трубачев и его товарищи», режиссеры Илья Фрэз и Эдуард Бочаров, Киностудия имени Горького, 1955 год

Первая главная роль состоялась через 10 лет, когда она училась на 2 курсе ВГИка, в фильме «Нет неизвестных солдат». А настоящая слава обрушилась на Наталью Рычагову после выхода фильма «Офицеры».



Наталья Рычагова в фильме «Офицеры», режиссер Владимир Роговой, Киностудия имени Горького, 1971 год

Наталья Богунова дебютировала в кино в одиннадцатилетнем возрасте в фильме Игоря Таланкина «Вступление».



Наталья Богунова в фильме «Вступление», режиссер Игорь Таланкин, Мосфильм, 1962 год

Известность ей принесла роль Снегурочки в «Весенней сказке», и учительницы (и жены Ганжи) в «Большой перемене».



Наталья Богунова и Александр Збруевв фильме «Большая перемена», режиссер Алексей Коренев, Мосфильм, 1973 год

Елена Проклова появилась на экране в 12 лет, получив главную роль в фильме «Звонят, откройте дверь».



Елена Проклова в фильме «Звонят, откройте дверь», режиссер Александр Митта, Мосфильм, 1965 год

А через год она стала Гердой в экранизации одноименной пьесе Евгения Шварца, написанной по мотивам сказки Андерсена. Позднее у неё было ещё множество главных (и не очень) ролей, но вспоминают её часто как стюардессу Ларису Ивановну из «Мимино».



Елена Проклова в фильме «Мимино», режиссер Георгий Данелия, Мосфильм, 1977 год

В 13 лет Ольга Машная сыграла в фильме «Первые радости».



Ольга Машная в фильме «Первые радости», режиссер Григорий Никулин, Ленфильм, 1977 год

Позже она запомнилась по ролям в «школьных драмах» конца 1970-х начала 1980-х. А после роли в «Гардемаринах» её имя стало известно всей стране.



Ольга Машная в фильме «Гардемарины, вперёд!», режиссер Светлана Дружинина, Мосфильм, 1987 год

Наталия Белохвостикова попала в кино в 13 лет. Летом 1964 года она приехала к отцу в Стокгольм (отец был послом СССР в Швеции). Тем летом в Швецию для съёмки натуры приехал Марк Семенович Донской, который снимал «Верность матери» и «Сердце матери» — фильмы о матери Владимира Ильича Ленина. Вот только сложность была в том, что актёров в Швецию по каким-то причинам не пустили. «Пришел к папе, сказал, что ему нужен кто-то, кого можно было бы одеть в эти костюмчики и снять, — вспоминала Белохвостикова. — Папа ответил, что никого сейчас нет, кроме детей. Я была тогда такого же роста, как сейчас, столько же весила, и костюмчик Марии Александровны пришелся впору. Сняли эпизод — последняя встреча Ленина с матерью. И до сих пор я себя вижу в этих картинах«. Вот только найти на этих кадрах 13-летнюю Белохвостикову в роли 75-летней матери Ленина очень тяжело.

Ну а четыре года спустя, уже будучи студенткой ВГИКа, она снялась в короткометражке «Настасья и Фомка».



Наталия Белохвостикова в фильме «Настасья и Фомка», режиссер Николай Губенко, ВГИК, 1968 год

А ещё через год у неё уже была главная роль в Герасимовском «У озера».



Наталия Белохвостикова в фильме «У озера», режиссер Сергей Герасимов, Киностудия имени Максима Горького, 1969 год

Так же в 13 лет состоялся кинодебют и у Натальи Даниловой в фильме «Завтра, третьего апреля…».



Наталья Данилова в фильме «Завтра, третьего апреля…», режиссер Игорь Масленников, Ленфильм, 1969 год

Ну а слава к Наталье пришла после исполнения роли Вари Синичкиной в картине «Место встречи изменить нельзя».



Наталья Данилова в фильме «Место встречи изменить нельзя», режиссер Станислав Говорухин, Одесская киностудия, 1979 год

14-летняя Татьяна Догилева запомнилась в фильме «Отдать швартовы!».



Татьяна Догилева в фильме «Отдать швартовы!», режиссер Феликс Глямшин, ТО «Экран», 1971 год

Первая же главная роль была через 7 лет — Нина в картине «Безбилетная пассажирка». Но у многих актриса ассоциируется с фильмами «Покровские ворота» и «Блондинка за углом».



Татьяна Догилева в фильме «Блондинка за углом, режиссер Владимир Бортко, Ленфильм, 1984 год

Будучи школьницей, начала сниматься в кино и Елена Цыплакова. 14-летнюю девочку заметила режиссёр Динара Асанова и пригласила на пробы фильма «Не болит голова у дятла».



Елена Цыплакова в фильме «Не болит голова у дятла», режиссер Динара Асанова, Ленфильм, 1974 год

До поступления в ГИТИС Елена успела сняться ещё в 4 фильмах. Продолжила она сниматься и во время учёбы. Вот только после роли милашки Кэтти в «Д’Артаньян и три мушкетера» режиссёры стали звать актрису на подобные роли.



Елена Цыплакова в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, Одесская киностудия, 1979 год

15-летнюю Ларису Удовиченко на занятиях в студии актера при Одесской киностудии заметил режиссер Александр Павловский, пригласив на роль школьницы Людмилочки в ленте «Счастливый Кукушкин».



Лариса Удовиченко в фильме «Счастливый Кукушкин», режиссер Александр Павловский, Одесская киностудия, 1970 год

Чуть позже она ещё сыграет подругу главной героини в фильме «Юлька». Первую серьезную роль Лариса Удовиченко сыграла в картине «Дочки-матери». После было ещё много ярких ролей. Но для большинства зрителей Лариса – это Манька Облигация из «Место встречи изменить нельзя».



Лариса Удовиченко в фильме «Место встречи изменить нельзя», режиссер Станислав Говорухин, Одесская киностудия, 1979 год

Кинокарьера Любови Виролайнен началась с крошечной роли в картине «На переломе».



Любовь Виролайнен в фильме «На переломе», режиссер Николай Лебедев, Ленфильм, 1957 год

Талант у 16-летней девушки заметил режиссёр Николай Лебедев. Первая главная роль состоялась гораздо позднее, в 1969 году она сыграла Машу в фильме «Дорога домой».



Любовь Виролайнен в фильме «Дорога домой», режиссер Александр Сурин, Мосфильм 1969 год

А прославилась на всю страну она ролями в картинах «Любить человека» и «Вечный зов»