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В Японии туристам будут компенсировать расходы

Мечтаете дешево съездить в Японию? Скоро мечта может стать реальностью! Недавно принятый план по возрождению туризма в стране после пандемии коронавируса предусматривает компенсацию расходов туристам, решившим посетить Страну восходящего солнца. На эти цели планируется выделить 18,2 миллиарда долларов.

Правительство Японии утвердило план по возвращении в страну туристов после эпидемии коронавируса. Оно предполагает потратить 18,2 миллиарда долларов на возмещение расходов путешественникам, которые решатся приехать в Страну восходящего солнца.

По словам главы Агентства по туризму Японии Хироси Табаты, туристы могут рассчитывать на возмещение размером в половину стоимости поездки.

Более подробно о плане станет известно несколько позже, однако, по словам официальных лиц, он может вступить в действие уже в июле. Тем временем премьер-министр Японии Синдзо Абэ 25 мая отменил в стране чрезвычайное положение, действовавшее в связи с пандемией коронавируса.

По словам Синдзо Абэ, отмена чрезвычайного положения не значит, что опасности от коронавируса больше не существует, однако оно означает, что страна добилась глобальной победы в борьбе с инфекцией.

Между тем, о похожем плане по привлечению туристов объявила Сицилия: там тоже готовы компенсировать приезжающим туристам половину цены билета, гостиницы и даже посещения местных достопримечательностей. На эти цели правительством Италии выделено около 50 миллионов евро.
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29 мая, 2020 | Tags: | Category: Мир, Новости ﻿
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