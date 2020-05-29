Умерла известная звезда фильмов Фассбиндера

Немецкая актриса Ирм Херманн, звезда фильмов Райнера Вернера Фассбиндера, скончалась в Берлине. Об этом сообщает The Guardian.

Причиной смерти, по словам ее представителя, стала «короткая серьезная болезнь». Артистке было 77 лет.

Фассбиндер познакомился с Херманн в 1960-х и уговорил дебютировать в качестве актрисы в его короткометражном фильме «Городской бродяга». Всего она сыграла в 20 картинах режиссера, с которым некоторое время имела романтические отношения.

Херманн снялась в таких фильмах, как «Страх съедает душу», «Продавец четырех времен года», «Горькие слезы Петры Фон Кант», «Войцек», «Лили Марлен», «Женщины в Нью-Йорке», «Саперы в Ингольштадте», «Почему рехнулся господин Р?» и «Катцельмахер» а также в сериалах «Берлин, Александерплац» и «Дневник доктора».