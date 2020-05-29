Умер старейший мужчина на планете

В Великобритании в возрасте 112 лет умер самый старый мужчина в мире Роберт Уэйтон. Как сообщает газета BBC South, причиной его смерти стал рак.

Уэйтон был признан старейшим живущим на Земле мужчиной в начале апреля, после смерти японца Титэцу Ватанабэ, который скончался в возрасте 112 лет и 355 дней.

Британец родился в 1908 году в английском городе Халл, у него было трое детей, 10 внуков и 25 правнуков.

Добавим, старейшим человеком на Земле считается живущая в Японии 117-летняя Канэ Танака.