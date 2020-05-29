Ученые обнаружили у аквариумных рыбок способность испытывать депрессию

Уральские ученые в составе международной группы впервые в мире создали модель отчаяния на основе данных о рыбках зебраданио (Danio rerio) и проверили на этой модели препараты от депрессии.

Как сообщили в пресс-службе УрФО, исследователи закрепляли хвосты рыбок в губчатом материале и погружая их на 5 минут в стакан под действием классических антидепрессантов — амитриптилина и сертралина, исследователи изучили частоту и суммарную амплитуду колебаний зебраданио, а также продолжительность их замираний. Помимо раствора антидепрессантов, для проверки использовался низковольтный электрический ток, феромон тревоги и противотревожный препарат (транквилизатор) феназепам.

Оказалось, что феназепам не менял поведение рыбок, электрошок и феромон тревоги уменьшали активность рыбок, а антидепрессанты ее увеличивали, что, по мнению ученых, свидетельствует о снижении уровня отчаяния.

«Во-первых, мы впервые обнаружили у рыб зебраданио феномен отчаяния. Во-вторых, определили, что использование антидепрессантов в отношении зебраданио, испытывающих отчаяние, приводит к примерно таким же изменениям, что и в случае воздействия антидепрессантами на грызунов и людей. Таким образом, мы „отодвинули“ модель отчаяния, основанную на выученной беспомощности, на 340 млн лет: ведь первые челюстные рыбы появились в ходе эволюции 400 млн лет назад, а грызуны — 60 миллионов лет назад», — объясняют создатели модели, руководитель исследовательской группы, ведущий научный сотрудник Научной лаборатории перспективных исследований в области нефтехимии, химической технологии и биотехнологии УрФУ Алан Калуев и старший научный сотрудник лаборатории биологической психиатрии Института трансляционной биомедицины СПбГУ Константин Демин.

Исследование показало, что отчаяние является гораздо более древним механизмом, чем до сих пор считалось.

Ранее антидепрессанты испытывали на грызунахл, однако то, что у депрессии настолько древнее происхождение, мишени для ее лечения нужно искать в консервативных молекулярных механизмах, общих для рыб, грызунов и человека.