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С 1 августа банкоматы в Украине станут ненужными

Граждане Украине с 1 августа смогут снимать наличные с банковских карт  в магазинах, которые используют кассовые аппараты РРО. Об этом 25 мая говорится в постановлении правления Национального банка страны.
Отмечается, что держатели электронных платежных средств смогут получать наличные деньги из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, которые применяют регистраторы расчетных операций.В частности, субъекты хозяйствования смогут использовать электронные расчетные документы и электронные фискальные чеки наряду с бумажными. В НБУ отмечают, что такая услуга будет способствовать уменьшению тенизации экономики и дальнейшему развитию безналичного сегмента

29 мая, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Общество, Украина, Экономика ﻿
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