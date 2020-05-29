Джулия Робертс надела на себя Барака Обаму В Армении упал крупный метеорит » Рынок земли, перспективы и реальность Согласно Конституции Украины — земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа. Земля является основным национальным богатством, находящимся под особой охраной государства. Право собственности на землю гарантируется. Это право приобретается и реализуется гражданами, юридическими лицами и государством исключительно в соответствии с законом. Вместе с этим, Земельный кодекс Украины определяет земли по основному целевому назначению, они подразделяются на следующие категории: а) земли сельскохозяйственного назначения; б) земли жилой и общественной застройки; в) земли природно-заповедного и другого природоохранного назначения; г) земли оздоровительного назначения; д) земли рекреационного назначения; д) земли историко-культурного назначения; е) земли лесного фонда; е) земли водного фонда; ж) земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и другого назначения. Учитывая, что на сегодняшний день новыми властями принято решение о внедрении земельной реформы в Украине, путем принятия закона “О рынке земли”. Главнокомандующий Украины подписал законопроект №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» и открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения, актуальным является рассмотрение перспектив осуществления земельной реформы. Какие же перемены ожидают на Украинский народ, как собственника земли? Итак, согласно законопроекту №2178-10 нас ожидают такие изменения: в одни руки физлицам на первоначальном этапе можно получить не более 100 га земли (в первоначальном варианте было 200 тыс га).

соответствующие приобретения можно осуществлять лишь с 1 июля 2021 года – и только гражданам Украины.

с 2024 года к рынку земли допускаются юридические лицам, которые созданы и зарегистрированы в соответствии с украинским законодательством, участниками (акционерами, членами) которых являются только граждане Украины или государство, или же территориальные громады. С этого же года можно покупать уже до 10 тысяч га сх-земли в одни руки.

участки сельхозназначения могут приобретать и банки (в порядке изъятия как предмет залога), однако должны будут продать их в течение двух лет после получения в собственность.

иностранцам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам запрещено становиться собственниками сельхозземель в Украине. Пересмотреть это решение могут лишь на всеукраинском референдуме. К тому же, независимо от результатов волеизъявления, запрещается приобретение права собственности на землю юридическим лицами, гражданами государства, признанного Украиной государством-агрессором.

не продаются и участки в 50-километровой приграничной зоне, коммунальные и государственные земли. Однако госземли будут переданы в распоряжение общин, которые смогут их отдавать в аренду.

до 1 января 2030 года цена на продажу земель сх-назначения, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных паев, не может быть меньше их нормативно денежной оценки.

если требования закона относительно концентрации земель будут нарушать, то землю могут конфисковать по решению суда.

граждане, которые имеют право постоянного пользования, пожизненного наследуемого владения земельными участками, а также арендаторы, которые переоформили право постоянного пользования в отношении земельных участков, имеют право на выкуп земель в собственность с рассрочкой по цене, равной нормативной денежной оценке участков (примерно составляет 28 тыс. грн за 1 га), без земельных торгов.

расчеты, связанные с уплатой цены земельных участков, проводятся только в безналичной форме. В первую очередь, для открытия рынка земли, утверждает Старший партнер Адвокатского Объединения “Легал Велт”, адвокат, кандидат юридических наук Сергей Маломуж, необходимо сделать инвентаризацию всей земли сельскохозяйственного назначения на территории Украины, оставить 30% земли в резерв государства, дать возможность получить паи гражданам Украины, у которых их нет еще. Что касается допуска иностранных лиц на рынок земли Украины, разумно было бы создать условия согласно которым, иностранные лица будут платить налоги в государственный бюджет Украины, соблюдать правила севооборота и установить нормы обработки земли (ведь если не соблюдать данные правила и нормы, мы получим ухудшение экологии). Таким образом, необходимо в целом создать нормативно-правовую базу регулирования рынка земли, ведь не урегулировано ни кредитование малого сельскохозяйственного бизнеса, фермерства, ни порядок реализации земли банками — принятие закона поднимает ряд вопросов, на которые пока нет ответов. Создание рынка земли должно быть ответственным и продуманным, ведь земли Украины являются единственным стратегическим ресурсом, который пока остался у украинского народа, поэтому данный ресурс нужно использовать для развития украинской экономики https://legalwelt.com.ua .

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