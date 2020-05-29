Редкое фото обнаженной Мэрилин Монро продают

Серию ранних снимков кино-легенды выставили на онлайн-аукцион. Среди них есть откровенные фото.

Раннее фото кинодивы Мэрилин Монро топлес выставили на аукцион. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Nate D. Sanders.

В продаже появилась серия из девяти снимков. Среди них несколько фото Монро в откровенных позах и нарядах. Так, на одном фото актриса стоит на коленях на бревне, лежащем на пляже.

Главным лотом аукциона оказалось фото Мэрилин Монро топлес. Снимок также подписан основателем журнала Playboy Хью Хефнером. Автором изображения стал фотограф Эрл Моран. Стартовая цена снимка — 4000 долларов.

Фото было сделано в 1946 году и впервые опубликовано в Playboy к 25 годовщине смерти актрисы в 1987 году. Отмечается, что Хефнер не был лично знаком с Монро, но в 1992 году заплатил 75 тысяч долларов, чтобы быть похороненным возле ее склепа на Вествудском кладбище.

Большинство фото, представленных на аукционе, сделаны венгерским фотографом Андре де Динесом. Торги проходят онлайн и продлятся до 28 мая. Цена на фото кинодивы стартует от 1000 долларов.