Пэрис Хилтон покрасила своих собак в американский флаг

Американская актриса, певица и фотомодель Пэрис Хилтон в честь дня поминовения покрасила своих собак в цвета американского флага. Публикации появились на странице Хилтон в Instagram.

По информации, праздник знаменитость отметила у себя дома в Калифорнии, с семьей и друзьями.

«Кто это у нас тут флаг Дня поминовения?», — обратилась 39-летняя Пэрис к своим четвероногим любимцам на видео в сторис.

На кадрах можно заметить, как собаки покрашены в голубой и розовый цвет.

Такой креатив подписчики Хилтон не оценили и отметили, что краска может быть опасна для животных.