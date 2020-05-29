Мужчина из Нидерландов 9 лет удерживал детей в подвале из-за страха конца света

В 1999 году на экраны вышел комедийный фильм «Взрыв из прошлого» про семью, прожившую много лет в бункере из-за страха перед ядерной войной. Теперь история воплотилась в реальность. Девять лет отец удерживал своих шестерых детей в подвале дома, утверждая, что на поверхности произошел конец света и они единственные выжившие.

15 октября 2019 года в бар нидерландского городка Райнерволд зашел парень, одетый в поношенную одежду. У незнакомца была длинная борода и волосы, выглядел он растерянно и не понимал, где находится. Слегка успокоившись, парень заказал пять бокалов пива и захмелев рассказал владельцу бара Крису Вестербеку, кто он и откуда пришел. Незнакомец заявил, что он и еще пятеро его братьев и сестер живут в бункере, из которого из-за страха перед концом света их не выпускает родной отец. Он старший из братьев и никогда не ходил в школу. Парень не понимал, где находится и сколько времени прожил под землей.

Он сбежал из бункера и хочет спасти родных, которым надоело жить в страхе. Хозяин бара вызвал полицию и на допросе выяснилось, что парню 25 лет и в изоляции он пробыл последние 9 из них. Их ферма находится недалеко от Рюнерволда, но стоит на отшибе, в зарослях высоких деревьев, а чтобы к ней попасть надо пройти по мосту через канал. Фермерский дом выглядел заброшенным, но в гостиной за шкафом полицейские нашли лестницу, ведущую в подвал, переоборудованный в бункер. Под землей обнаружили 58-летнего отца и пятеро его детей от 16 до 25 лет. Все члены семьи были истощены и верили, что они — единственные выжившие на планете люди. Девять лет семья жила натуральным хозяйством. На поверхности отец ухаживал за единственной козой и обрабатывал огород. Немногочисленные соседи говорили, что иногда видели на ферме мужчину и не подозревали, что с ним живет шестеро взрослых детей. Территория поместья окружена забором и знаками о запрете на проход. В интересах следствия личные данные семьи не разглашаются, но полицейские заявили, что отца арестовали, а мать детей умерла. Во время изоляции у главы семьи произошло кровоизлияние в мозг, и он слишком ослаблен для прояснения ситуации.