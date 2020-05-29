Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована с серьезным ушибом

На днях 81-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина получила серьезную травму прямо у себя дома. Она неожиданно потеряла сознание и упала. На громкий звук тут же прибежала дочь Лидии Ольга и вызвала ей скорую.

«В семь утра вышла водички попить, ступила на кухню и грохнулась. Упала прямо на копчик. Ходить не могу, лежать не могу, стоять не могу, сидеть не могу. Вот такой ушиб сильный. Сзади все болит», — поведала актриса.

Квартирный вопрос в семье Шукшиных не могут разрешить ни сами владельцы имущества, ни адвокаты вот уже несколько лет. В частности, супруг Лидии Федосеевой-Шукшиной — Бари Алибасов — недавно стал единственным собственником большой московской квартиры артистки. Продюсер настаивает, что любимая лично подписала бумагу о дарении ему жилплощади.

В свою очередь, дочь Лидии Ольга считает, что супруг просто воспользовался беспомощностью ее мамы, отвел к нотариусу и заставил подписать.