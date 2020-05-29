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Король Таиланда привез на карантин в Германию весь гарем и сходит с ума от роскоши

67-летний король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) пережидает пандемию далеко за пределами своей страны — эксцентричный монарх, регулярно попадающий в громкие заголовки мировых СМИ, самоизолировался в отеле Grand Hotel Sonnenbichl в Германии. Там Рама X занял весь четвертый этаж, где вместе с ним поселились 20 спутниц. А недавно немецкие папарацци запечатлели короля и его свиту во время велопрогулки в горах.

Маха Вачиралонгкорн в легинсах, куртке, шлеме и солнцезащитных очках ехал по горной дороге в сопровождении подданных, а в конце маршрута короля уже ждали «Мерседес» и лимузин. Длительное пребывание тайского короля в Баварии во время пандемии возмутило некоторых местных жителей и чиновников, но они не получили ответы на вопросы, почему ему разрешено оставаться в стране.

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) 

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X)Один из работников отеля Grand Hotel Sonnenbichl рассказал журналистам, что персоналу запрещено подниматься на четвертый этаж, где Рама X и его свита разбили лагерь.
Весь этаж заполнен тайским антиквариатом и сокровищами из Бангкока,— рассказал он.

Король Таиланда привез с собой в Германию немало предметов роскоши, превратив, по словам журналистов, весь этаж отеля в «дворец удовольствий».

Grand Hotel Sonnenbichl  

Отель Grand Hotel Sonnenbichl

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) 

ИСТОЧНИК Daily Mail
29 мая, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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