Цены на нефть в минусе из-за слабого спроса на топливо в США

Цены на нефть снизились в пятницу после того, как данные о запасах в США указали на слабый спрос на топливо в крупнейшем в мире потребителе нефти, а обострение напряженности между Вашингтоном и Пекином оказало давление на мировые финансовые рынки.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,99% до $34,94 за баррель к 08:40 , на WTI — на 1,07% до $33,35 за баррель.

“Ралли нуждается в передышке. Это были четыре недели роста, и рынку нужно время, чтобы цены downstream (переработка нефти и сбыт нефтепродуктов) догнали его”, — сказал Хоуи Ли из OCBC.

“За пределами краткосрочной перспективы бычий импульс все еще выглядит довольно устойчивым”.

Данные Управления энергетической информации в четверг показали, что запасы нефти и дистиллятов в США резко выросли на прошлой неделе. Спрос остается слабым даже после того, как некоторые штаты отменили ограничения на перемещение, введенные для сдерживания пандемии коронавируса, сообщили аналитики.

“Американские автомобилисты не выезжали в большом количестве на выходные Дня Поминовения, как надеялись многие быки на рынке”, — сказал Кристофер Лоуни из RBC Capital Markets.

Саудовская Аравия и некоторые другие страны-участницы картеля ОПЕК обсуждают возможность продления действующих в мае и июне квот на нефтедобычу до конца 2020 года, однако пока не получили поддержку от партнёра по пакту ОПЕК+ — России, сообщили Рейтер источники в ОПЕК+.