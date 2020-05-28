Врачи рекомендуют мужчинам во время пандемии сбрить усы и бороду

В сезон гриппа и ОРВИ, а также пандемии коронавинруса мода на бороду и усы среди мужской половины населения может сослужить им плохую службу, пишет Sun.

Медики предупреждают, что растительность на лице мужчин – это, собственно, «инкубатор бактерий», то есть опасность подхватить вирус гриппа у обладателей усов и бород сильно возрастает.

По словам врачей, ученые и медики усматривают в бороде больше вреда, чем пользы. Влага и тепло в волосяном покрове создают весьма комфортные условия для размножения вредоносных бактерий. Особенно это актуально в сезон гриппа, когда люди чихают, кашляют и сморкаются.

Заболевший «носитель» растительности на лице рискует заразиться повторно из-за мокроты, которая оседает на его бороде и усах. Мокрота оседает на усах и бороде вокруг рта, создавая опасность повторного заражения. То есть, любители бороды и усов не только заражаются повторно сами, но и представляют опасность для окружающих, ибо «прижившиеся» в бороде вирусы быстро передаются другому человеку при поцелуях и объятиях.

Медики советуют «бородачам» либо более тщательно ухаживать за растительностью на лице в сезон ОРВИ и гриппа, а лучше всего в этот период сбрить всю свою модную красоту.