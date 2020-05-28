В космосе взорвалась комета

2020 год явно выдался не лучшим для хвостатых гостий, посещающих внутреннюю часть Солнечной системы. В конце марта распалась межзвездная комета Борисова (2I\Borisov). В апреле произошло разрушение C/2019 Y4 (ATLAS), которую до этого успели наречь главной кометой этого года. А теперь распалась и комета C/2020 F8 (SWAN).

Согласно сообщениям наблюдателей, распад C/2020 F8 (SWAN) произошел незадолго до прохождения ей перигелий. Процесс был стремительным. Все, что осталось от кометы — вытянутый пылевой хвост.

C/2020 F8 (SWAN) была впервые идентифицирована на снимках, сделанных 25 марта 2020 г. космической обсерваторией SOHO. Ее траектория говорила о том, что комета прибыла во внутреннюю часть Солнечной системы издалека — скорее всего из внутренней части облака Оорта. Следовательно, ее вещество никогда не подвергалось воздействию мощного солнечного излучения. Это могло послужить одно из причин распада объекта.

Материал на сайте журнала «The Universe. Space. Tech»