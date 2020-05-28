В космосе взорвалась комета

2020 год явно выдался не лучшим для хвостатых гостий, посещающих внутреннюю часть Солнечной системы. В конце марта распалась межзвездная комета Борисова (2I\Borisov). В апреле произошло разрушение C/2019 Y4 (ATLAS), которую до этого успели наречь главной кометой этого года. А теперь распалась и комета C/2020 F8 (SWAN).
Согласно сообщениям наблюдателей, распад C/2020 F8 (SWAN) произошел незадолго до прохождения ей перигелий. Процесс был стремительным. Все, что осталось от кометы — вытянутый пылевой хвост.
C/2020 F8 (SWAN) была впервые идентифицирована на снимках, сделанных 25 марта 2020 г. космической обсерваторией SOHO. Ее траектория говорила о том, что комета прибыла во внутреннюю часть Солнечной системы издалека — скорее всего из внутренней части облака Оорта. Следовательно, ее вещество никогда не подвергалось воздействию мощного солнечного излучения. Это могло послужить одно из причин распада объекта.
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