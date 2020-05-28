Уход и хранение надувных лодок из ПВХ: несколько простых советов, которые помогут продлить срок службы судна

Можно ли продлить срок службы надувной ПВХ-лодки? Да, причем добиться этого легко простыми действиями, обеспечивающими правильный уход. Разобраться с особенностями обращения с надувными плавсредствами нужно еще на этапе покупки. Не стоит дожидаться, когда материал прохудится из-за несоблюдения норм хранения, тогда никакие меры просто не помогут.

Правила обращения с лодками из ПВХ

Характерной чертой надувных судов является уязвимость к механическим повреждениям (порезы, проколы). Поэтому перед владельцем стоит вопрос обеспечения аккуратного обращения с плавсредством. Например, нельзя тащить его волоком к воде в надутом состоянии. Перемещать судно нужно на машине или же оснастить транцевыми колесами, откидными шасси. Если не хочется тратить деньги, тогда следует запастись мощным насосом и выезжать на рыбалку заранее, учитывая время, необходимое для накачивания плавсредства на берегу.

Защитить днище и боковины от повреждений и воздействия УФ можно и с помощью специальных составов. Однако важно выбирать средства без силиконов в формуле.

Еще одной рекомендацией является банальный совет – уберегать судно из ПВХ от контакта с острыми предметами. Соблюдать это правило стоит даже в момент перевозки. Думаете, что судно спокойно переживет соседство пары отверток в багажнике? Учтите, при тряске во время езды предметы имеют свойство сталкиваться, что в случае с надувным плавсредством может привести к образованию проколов.

Тонкости ухода после использования

По ссылке https://motomarine.ru/moskva/catalog/lodki/ лодки ПВХ купить в Москве можно от разных известных брендов. Каждый производитель уверяет в прочности и выносливости своих судов, однако срок службы изделий в любом случае зависит от ухода. Среди основных правил, которые нужно учитывать, есть 3 рекомендации:

Тщательная очистка и уборка. Обязательно нужно хорошо мыть лодку не только снаружи, но и внутри. Мелкий сор, забившийся в труднодоступные места, может стать причиной загнивания материала. Стоит помнить, что мыть лодки из ПВХ лучше в воде, причем начинать нужно с внутреннего пространства. Нельзя использовать абразивные средства, жесткие губки. Тщательная просушка. Делать это лучше всего на открытом воздухе, выбирая затененный участок. Если такой возможности нет, то можно сушить лодки из ПВХ в помещении, но важно, чтобы судно было в полуспущенном состоянии. Прямые солнечные лучи провоцируют старение материала, ПВХ становится более восприимчивым к повреждениям. После мытья и сушки лодку стоит спустить и аккуратно сложить в защитный чехол, избегая заломов материала.

Не стоит забывать и про оснащение. Весла, сиденья, настил – все это тоже нужно тщательно мыть и сушить.

Нюансы зимнего хранения

С наступлением холодов, перед владельцем лодки из ПВХ стоит задача обеспечения плавсредству надлежащих условий. Морозы могут привести к повреждению структуры материала в местах сгибов, поэтому стоит подобрать для хранения теплое помещение (сарайчик или кладовая). Оптимальная температура для зимовки плавсредства из поливинилхлорида варьируется в пределах 15–40 градусов, но допустимы и понижения до -5 (однако нельзя резко разворачивать изделие, иначе оно лопнет на сгибах).

Судно к зимовке нужно подготовить – вымыть, высушить и правильно сложить. Обязательно следует выпустить весь запас воздуха, снять сиденья и настил. Складывать лодку из ПВХ требуется по схеме: концы баллонов прижимаются к транцу, борта складываются внутрь. Дальше изделие скручивается плотным рулоном по направлению к носу. В завершение потребуется упаковать плавсредство в защитный чехол.

Весной нужно предварительно вынести сумку со сложенным судном на улицу и дать прогреться. Потом можно извлечь из чехла, проверить на предмет повреждений. Дальше стоит накачать судно, чтобы осмотреть его, не нарушена ли герметичность. Понять, что лодка из ПВХ успешно пережила хранение, можно по простому тесту – надуть и дать постоять. Если за несколько часов изделие не спустит, в баллонах сохранится давление, то судно готово к использованию.