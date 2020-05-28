Ученые доказали,что холестерин не повышается от употребления яиц

Ученые провели ряд исследований и развенчали миф о том,что яйца вредят здоровью человека. В яичных желтках,как оказалось, содержатся уникальные вещества, предотвращающие проблемы со зрением. Однако самым интересным выводом ученых было то, что яйца не приводят к повышению уровня холестирина, хотя и содержат его. Огромную пользу яйца принесут мужчинам.

В ходе исследования было установлено, что мужчины, употребляющие яйца на завтрак, в течение дня потребляли меньше калорий, чем те участники, которые предпочитали в утренние часы съедать другие продукты — к примеру, бутерброды или другие быстрые углеводы. Специалисты рекомендуют употреблять яйца для поддержания здоровья печени и мозга.

Этот продукт снижает риск развития болезней сердца и сосудов благодаря способности регулировать уровень плохого холестерина. Также эксперты напомнили, что в 3 яйцах содержится около 20 граммов самого полезного белка. Нужно отметить, что споры о пользе и вреде яиц ведутся уже много лет, однако в любом случае ученые считают, что 3-4 яйца в неделю не нанесут большого вреда самочувствию.