Президент США Дональд Трамп назвал коронавирус «подарком из Китая». Об этом он написал в своем Twitter.

«Коронавирус, очень плохой «подарок» из Китая, продолжает шагать по всей планете. Нехорошо!» — написал он.

14 мая Трамп уже пригрозил, что из-за ситуации с пандемией COVID-19 Вашингтон может порвать отношения с Пекином. По его словам, такое решение привело бы к экономии 500 миллиардов долларов.

Пекин не раз подвергался резкой критике в Вашингтоне. В марте президент США обвинил Китай в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса. По его словам, было бы лучше, если бы власти других стран знали об этом на несколько месяцев раньше.

В начале апреля американская разведка представила Белому дому секретный доклад, в котором говорилось, что Китай скрывает истинные масштабы эпидемии коронавируса на своей территории.