«  
  »

Трамп назвал коронавирус «подарком из Китая»

Президент США Дональд Трамп назвал коронавирус «подарком из Китая». Об этом он написал в своем Twitter.

«Коронавирус, очень плохой «подарок» из Китая, продолжает шагать по всей планете. Нехорошо!» — написал он.

14 мая Трамп уже пригрозил, что из-за ситуации с пандемией COVID-19 Вашингтон может порвать отношения с Пекином. По его словам, такое решение привело бы к экономии 500 миллиардов долларов.

Пекин не раз подвергался резкой критике в Вашингтоне. В марте президент США обвинил Китай в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса. По его словам, было бы лучше, если бы власти других стран знали об этом на несколько месяцев раньше.

В начале апреля американская разведка представила Белому дому секретный доклад, в котором говорилось, что Китай скрывает истинные масштабы эпидемии коронавируса на своей территории.

28 мая, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, США ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  