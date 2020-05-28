Смерть темнокожего от рук полицейских: Ким Кардашьян, Джастин Бибер, Ева Лонгория и другие выступили с протестом

Америку захлестнула волна протестов после гибели 46-летнего темнокожего мужчины по имени Джордж Флойд, который в понедельник погиб на улицах Миннеаполиса, штат Миннесота, от действий полицейских. Инцидент произошел прямо на глазах прохожих.

Сотрудники полиции утверждают, что выехали на вызов о поджоге. Джордж, который в тот момент сидел в машине, показался полицейским подозрительным. Флойд якобы отказался выполнить требование стражей порядка покинуть автомобиль и оказал им сопротивление. После этого один из полицейских надел на него наручники, что вызвало у задержанного стрессовую реакцию. Тогда полицейский прижал Джорджа к земле коленом и удерживал его так более семи минут.









Джордж ФлойдВсе это время Флойд молил полицейского его отпустить и кричал, что задыхается, однако сотрудник был непреклонен. Через какое-то время Джордж потерял сознание, и ему вызвали скорую, однако медики уже не смогли помочь мужчине. Очевидцы утверждают, что полицейские превысили свои полномочия и попросту убили безоружного. По их словам, никакого сопротивления Флойд не оказывал.

Гибель Джорджа Флойда вызвала широкий общественный резонанс. Люди устраивали митинги у полицейского департамента Миннеаполиса с просьбой восстановить справедливость. На случившееся уже отреагировали местные власти. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрай принес соболезнования всем родным Флойда, а также признал действия полицейских незаконными.

Методы, которые мы увидели, недопустимы. Когда вы слышите, что кто-то просит о помощи, вы должны помочь. Офицеры не продемонстрировали элементарнейшей человеческой реакции. Это ужасно. Быть чернокожим в США не должно означать смертный приговор,

— высказался мэр.

Последовали и первые меры: четверых полицейских, участвовавших в аресте Флойда, уволили. При этом расследованием дела Джорджа занялось ФБР.









К протестам, требующим справедливого наказания сотрудников полиции, уже подключились и многие звезды. В своих соцсетях они публикуют фотографии Флойда с его последней фразой: «Пожалуйста, я не могу дышать». Подобные посты на днях появились у Ким Кардашьян, Наоми Кэмпбелл, Джастина Бибера, Евы Лонгории, Виолы Дэвис, Карди Би и многих других звезд.

С меня довольно! Что поможет это остановить? Гражданская война? Новый президент? Беспорядки на улицах? Я устала, я так устала! Страна от этого устала. Вы не внушаете людям страх, показывая свою трусость и то, что на самом деле Америка не является страной свободных людей,

— выразила свое возмущение Карди Би.

Это должно прекратиться! Меня просто тошнит от всего этого! Я злюсь из-за того, что этот человек погиб! Расизм — это зло, и мы должны говорить об этом открыто! Пожалуйста, люди! Прости нас, Джордж Флойд,

— присоединился к протесту Джастин Бибер.

Вот что значит — быть темнокожим в Америке! Он был убит из-за своей расы! В современном мире мы вынуждены сталкиваться с этим линчеванием. Вот ведь в чем дело… Америка никогда не станет по-настоящему великой, если мы не придумаем, как сделать так, чтобы все в этой стране чувствовали себя хорошо. RIP Джордж Флойд,

— высказалась Виола Дэвис.















