Сегодня вечером наступает праздник Хаг Самэах



Шавуот — (ивр. שבועות), праздник в иудаизме, отмечаемый 6 сивана, на 50 день омера. В этом году он наступает сегодня вечером, 28 мая.

Шавуот — праздник дарования Торы. В Израиле этот день, является выходным.

«Праздником Шавуот» (то есть «недель» или «семерок») он назван потому, что перед его наступлением мы отсчитываем семь недель.

Так об этом пишется в Торе:

‘И отсчитайте себе от второго дня праздника, от дня приношения вами омера возношения, семь полных недель. До дня после седьмой недели отсчитайте пятьдесят дней’ (Ваикра, 23,15)

‘Семь седмиц (шавуот) отсчитай себе; от нанесения серпа на жатву начинай считать семь седмиц’ (Дварим 16.9)

По преданию, на 50 день после Исходa из Египта , в 2448 году от сотворения мира (1312 г. до н.э.) сыны Израиля получили от Всевышнего Тору и Десять Заповедей.

Шавуот — праздник дарования Торы, то есть нравственного закона свободному еврейскому народу. Он отмечается 6 числа еврейского месяца сивана и является в Израиле выходным днем.

По преданию, в этот день Моисей получил на горе Синай скрижали Завета с десятью заповедями. Заповеди содержат основы всей человеческой морали, без которой не может обойтись ни один народ и ни один человек. Кроме того, говорят Моисей получил и устные заповеди, часть которых записал (получился свиток Пятикнижия — Письменная Тора), а часть — Устная Тора — была записана только через 1500 лет, после разрушения Второго Храма.

В наши дни в Шавуот в синагогах выносят свиток Торы и читают рассказ о том, как она была дарована, текст десяти заповедей и фрагмент, рассказывающий о законах празднования Шавуота в Храме.

Праздник Шавуот имеет четыре названия:

Первое: «Праздник жатвы», как сказано в Торе: «И праздник жатвы первых плодов труда твоего, того, что засеял ты в поле…»

Второе: «Праздник Шавуот», как сказано в Торе: «И праздник Шавуот совершай у себя при созревании жатвы пшеницы», а также: «И совершай праздник Шавуот Господу, Богу твоему»

Третье название: «День бикурим — первых плодов», как сказано в Торе: «А в день первых плодов, когда приносите новое хлебное приношение…»

Четвертое название — Ацерет («Собрание»). Это название не упоминается в Танахе. Оно было введено еврейскими мудрецами, и они часто им пользовались.