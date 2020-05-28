Сегодня вечером наступает праздник Хаг Самэах

Шавуот — (ивр. שבועות), праздник в иудаизме, отмечаемый 6 сивана, на 50 день омера. В этом году он наступает сегодня вечером, 28 мая.
Шавуот — праздник дарования Торы. В Израиле этот день, является выходным.
«Праздником Шавуот» (то есть «недель» или «семерок») он назван потому, что перед его наступлением мы отсчитываем семь недель.
Так об этом пишется в Торе:
‘И отсчитайте себе от второго дня праздника, от дня приношения вами омера возношения, семь полных недель. До дня после седьмой недели отсчитайте пятьдесят дней’ (Ваикра, 23,15)
‘Семь седмиц (шавуот) отсчитай себе; от нанесения серпа на жатву начинай считать семь седмиц’ (Дварим 16.9)
По преданию, на 50 день после Исходa из Египта , в 2448 году от сотворения мира (1312 г. до н.э.) сыны Израиля получили от Всевышнего Тору и Десять Заповедей.
Шавуот — праздник дарования Торы, то есть нравственного закона свободному еврейскому народу. Он отмечается 6 числа еврейского месяца сивана и является в Израиле выходным днем.
По преданию, в этот день Моисей получил на горе Синай скрижали Завета с десятью заповедями. Заповеди содержат основы всей человеческой морали, без которой не может обойтись ни один народ и ни один человек. Кроме того, говорят Моисей получил и устные заповеди, часть которых записал (получился свиток Пятикнижия — Письменная Тора), а часть — Устная Тора — была записана только через 1500 лет, после разрушения Второго Храма.
В наши дни в Шавуот в синагогах выносят свиток Торы и читают рассказ о том, как она была дарована, текст десяти заповедей и фрагмент, рассказывающий о законах празднования Шавуота в Храме.
Праздник Шавуот имеет четыре названия:
Первое: «Праздник жатвы», как сказано в Торе: «И праздник жатвы первых плодов труда твоего, того, что засеял ты в поле…»
Второе: «Праздник Шавуот», как сказано в Торе: «И праздник Шавуот совершай у себя при созревании жатвы пшеницы», а также: «И совершай праздник Шавуот Господу, Богу твоему»
Третье название: «День бикурим — первых плодов», как сказано в Торе: «А в день первых плодов, когда приносите новое хлебное приношение…»
Четвертое название — Ацерет («Собрание»). Это название не упоминается в Танахе. Оно было введено еврейскими мудрецами, и они часто им пользовались.
В Иерусалиме, толпы верующих людей направляются ночью к Стене Плача и с первым миньяном молятся там. В синагогах выносят свиток Торы и читают рассказ о том, как она была дарована, а так-же читают, текст десяти заповедей. Все присутствующие при этом встают, заново переживая тот благоговейный трепет, который первый раз евреи испытали у горы Синай. В этот момент важно не понимание священного языка и смысла заповедей , а сам факт присутствия и участия в происходящем.
Праздничная трапеза в Шавуот обязательно включает мучную и молочную пищу: сыр, творог, сметану, блинчики с творогом, пироги, торты, коврижки с медом, вареники, пирожки или блины с сыром. Этот обычай берет начало со дня вручения Торы. В сельскохозяйственных поселениях Израиля и в киббуцах, Шавуот, кроме выше сказанного — это веселый праздник урожая, когда созревают зерновые и первые плоды, в том числе и семь видов, упомянутые в Торе: пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранаты, маслины и финики.
Дети идут с венками на головах и с корзинками, наполненными свежими фруктами. Окна домов украшаются бумажными аппликациями. Поэтому в канун праздника и дети,и взрослые заняты вырезанием. Некоторые достигают в этом искусстве такого совершенства, что их аппликации выглядят как настоящие картины.
В православной традиции Пятидесятница, видимо на основании описанного в Деяниях апостолов чуда говорения на иных языках посредством схождения святого духа, трансформировалась в праздник Троица, с исходным вариантом уже не имеющая ничего общего.
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