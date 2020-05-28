Поклонники Брэда Питта спутали актера с бездомным

Поклонники голливудского актера Брэда Питта не узнали его и приняли за бездомного на фотографиях, сделанных папарацци на улице американского города Малибу в Калифорнии.

На кадрах заснят сам 56-летний актер и его друг — басист группы Red Hot Chili Peppers Майкл Бэлзари.

На фото голливудский красавчик одет в мятую серо-зеленую рубашку с длинным рукавом и рваные джинсы. Его прическа растрепана.

Пользователи с трудом распознали знаменитого актера. Кое-кто посчитал, что Питт выглядит как бездомный.

«Он слишком стар для таких длинных волос», «Это какой-то бездомный», «Он всегда выглядит так, будто ему нужно принять ванну», — написали хейтеры.

Другие же юзеры отметили, что звезда не на красной дорожке и выглядит нормально.