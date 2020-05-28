Экс-духовника Поклонской, который назвал Путина сатаной, отдали под гундяевский суд

На РФ отдали под церковный суд РПЦ попа екатеринбургской епархии Сергея Романова. Ему инкриминируют заявления о чипировании людей с помощью вакцины от коронавируса, сообщает «Ракурс».

Романов — бывший духовник прокурора-коллаборантки оккупированного Крыма Натальи Поклонской, в одной из предыдущих проповедей он назвал власть Путина сатаной.

Отцу Сергею Романову сегодня запретили проводить священнослужения, лишили права носить наперсный крест и покидать Иоанно-Богословский скит, где он сейчас находится.



Настоятель монастыря в Урале в речи, которую вчера опубликовал на YouTube, заявил, что с помощью вакцины от коронавируса людям будут вживлять чипы, которые «убьют народ», а стоит за всем этим американский миллиардер Билл Гейтс, которого монах предлагает судить как фашиста. На России проводником его идей отец Сергий считает главаря Сбербанка РФ Германа Грефа.

Перед этим гундяевский поп предал анафеме сторонников «беззаконной изоляции» и закрытия храмов. Пандемию он назвал выдумкой трусливых безбожников, а верующих призвал выходить на улицы.

Епархия лишила его права проповедовать. Старец ушел на две недели в заключение, из которого недавно вышел. Митрополит РПЦ в Екатеринбурге Кирилл на сайте епархии заявил, что ранее провел с отцом Сергием «пастырскую доверительную беседу», в ходе которой опальный священник пообещал ему исправиться.

Ранее опальный игумен назвал руководство России сатанистским, а окружение Путина — антихристом.

«Некоторые российские старцы говорили, что антихрист придет из Украины. Уточним — это будет двойник Владимира Владимировича Путина. Он придет на всемирную проповедь в возрасте 30 лет, с силиконовым лицом Путина», — заявлял отец Сергий.

Вместо Путина, рассказывает «старец», на всех саммитах ставит подпись его двойник. Образование его двойник получал в спецшколах, где изучают «астрологию, кабалу, магию» и прочие «магические, сатанинские знания», а «очевидцы на встрече с двойником Путина теряли сознание».

Зимой этого года отец Сергий призвал как можно скорее разрушить мавзолей Ленина на Красной площади в Москве, потому что он — корень всех бед современной России.