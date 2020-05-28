Джоан Роулинг бесплатно опубликовала в сети новую книгу

Британская писательница Джоан Роулинг опубликовала новую детскую книгу, которую можно бесплатно читать в сети. Первые разделы новинки уже появились на специальном сайте.

Разделы книги под названием Икабог (The Ickabog) будут появляться на сайте на протяжении следующих 34 дней. Роулинг отметила, что написала книгу давно, но не находила подходящего момента для ее публикации.

Писательница решила, что презентует книгу для детей, вынужденных сидеть дома из-за карантина. Кроме того, в ноябре выйдет печатная и аудиоверсии книги, а деньги от ее продаж Роулинг передаст проектам помощи для групп, пострадавших от пандемии коронавируса.

Роулинг отметила, что написала книгу между работой над частями Гарри Поттера. Она планировала выпустить новинку после последней части «Поттерианы», но начала писать взрослые романы. По словам писательницы, она хотела «отдохнуть от детской литературы и держала Икабога на чердаке».