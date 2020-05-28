Джессика Симпсон продемонстрировала подтянутую фигуру и призвала поклонников лечить психику

Чуть больше года назад Джессика Симпсон стала мамой в третий раз — она родила дочь Берди от своего мужа Эрика Джонсона. После рождения ребенка звезда захотела вернуться к добеременной форме, и результат оказался очень впечатляющим. Вчера она поделилась в инстаграме селфи, на котором продемонстрировала подтянутую фигуру.

Проснулась раньше троих детей, чтобы позаниматься и провести время с самой собой. Двигайтесь для вашего психического здоровья,

— призвала подписчиков 39-летняя звезда.

Фигура Джессики так восхитила ее поклонников, что они сразу же попросили ее поделиться тренировками и секретами питания. На эти вопросы Симпсон не ответила, а вот на просьбы рассекретить марку спортивной формы откликнулась охотно — ведь ее выпускает ее собственный бренд The Jessica Simpson Collection.

Интересно, что на протяжении всей своей карьеры звезда сталкивалась с критикой бодишеймеров, из-за чего в юности она даже принимали таблетки для похудения. Сейчас она все еще работает над тем, чтобы полюбить себя такой, какая она есть.