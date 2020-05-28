Администрациям ДНР и ЛНР нет места в составе Украины

МИД Украины намерен ликвидировать администрации ДНР и ЛНР, когда в Донбассе вновь установится киевская власть, а власти страны получат контроль над границей. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава ведомства сообщил в эфире телеканала ATR, что в будущей системе урегулирования нет никаких перспектив относительно диалога с республиками Донбасса. Кулебе задали вопрос, где будет место администраций ДНР и ЛНР, если произойдет вывод войск, восстановится безопасность и контроль Украины над границей.

«Ответ: нигде», – отрезал глава МИД.

Кулеба также сообщил, что Украина надеется не использовать план «Б» для решения конфликта на Донбассе. Об этом плане говорил ранее президент Владимир Зеленский. По словам Кулебы, Киев прибегнет к этому плану, если не удастся уладить ситуацию в течение года. Однако, что именно будет делать Украина при таком раскладе, он уточнять не стал.