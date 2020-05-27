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Зеленский попросил у Израиля гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19

резидент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху попросил о предоставлении помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщила в понедельник пресс-служба офиса украинского лидера.

«Израиль – это пример эффективной борьбы с пандемией. Был бы благодарен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом», — приводит слова Зеленского сайт офиса главы государства.

Отмечается, что Нетаньяху согласился рассмотреть запрос Украины, отметив дружеские отношений двух стран. Стороны также обсудили направления дальнейшего сотрудничества и договорились объединить усилия двух государств в борьбе с пандемией COVID-19.

В ходе разговора Нетаньяху пригласил главу Украины посетить Израиль после стабилизации ситуации с пандемией COVID-19.

27 мая, 2020 | Category: Израиль, Новости, Украина ﻿
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