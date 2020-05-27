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«Запущенный» вид Брэда Питта удивил поклонников

Поклонников голливудского актера Брэда Питта поразил его «запущенный» внешний вид. Фотографии с актером опубликовало издание Daily Mail.

На кадрах Питт запечатлен на улице американского города Малибу, штат Калифорния, вместе с басистом группы Red Hot Chili Peppers Майклом Бэлзари.

Пользователей удивил внешний вид актера – заросшие волосы и рваные джинсы. «Он слишком стар для таких длинных волос», «Это какой-то бездомный», «Он всегда выглядит так, будто ему нужно принять ванну», — написали комментаторы.

В сентябре 2019 года Брэд Питт признался, что начал посещать собрания общества анонимных алкоголиков после развода с актрисой Анджелиной Джоли. По его словам, ситуация зашла максимально далеко, поэтому он в течение полутора лет ходил на встречи группы, полностью состоящей из мужчин. Артист отметил, что его тронула их уязвимость.

27 мая, 2020 | Tags: | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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