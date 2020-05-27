Юань обвалился до минимума из-за ситуации в Гонконге

Юань возобновил падение на внутреннем и оффшорном валютном рынке на новостях о протестах в Гонконге и угрозы США применить против Китая санкции в случае принятия закона о национальной безопасности, который позволит Пекину разместить в автономном регионе свои силовые структуры.

В понедельник, 25 мая, Народный банк КНР снизил официальный курс нацвалюты на 270 базисных пунктов, до 7,1209 юаня за доллар — минимальной отметки с 28 февраля 2008 года. На оффшорном рынке юань теряет 0,2% и торгуется по 7,1515 юаня за доллар, а в пятницу опускался ниже отметки 7,16 впервые с сентября прошлого года, вплотную приблизившись до уровня «дна» торговой войны.

Ранее ежегодный Национальный народный конгресс Китая включил в свою повестку дня проект закона «О совершенствовании правовой системы Гонконга», который предусматривает ответственность за «мятеж, сепаратизм и измену».

«Похоже, что этим законом о нацбезопасности КНР, по сути, захватит Гонконг, а если они это сделают, в таком случае будут введены санкции в отношении Гонконга и КНР», — отметил в воскресенье советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайан.

Отмечается, что подобные шаги коммунистической верхушки могут поставить под удар особый автономный статус Гонконга и его статус мирового финансового центра. «Трудно представить, как Гонконг сможет остаться азиатским финансовым центром, если КНР возьмет на себя управление. В таком случае, глобальные корпорации покинут город», — сказал О’Брайан.