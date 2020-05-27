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В Латвии одобрили законодательные изменения относительно вторжения «зеленых человечков» рашки

В Латвии одобрили законодательные изменения относительно вторжения
Комиссия латвийского парламента по обороне поддержала подготовленные Министерством обороны поправки в закон о национальной безопасности, которые предусматривают план действий на случай вторжения «зеленых человечков», сообщает Delfi.

«Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции концептуально поддержала подготовленные Министерством обороны поправки в закон, который регулирует военные действия в случае угрозы государству. В закон включен план действий и на случай вторжения «зеленых человечков», — говорится в сообщении.

Существующий закон о национальной безопасности предусматривает действия на случай вторжения другого государства — и «традиционными» способами, и новейшими, например, с помощью беспилотников и кибератак на важнейшие информационные системы страны и системы управления военными кораблями и самолетами.

В число ситуаций, которые угрожают государству, включено появление военных без опознавательных знаков, подобно тем, которые вторглись на территорию Украины во время аннексии Крыма в 2014 году и русской агрессии на Донбассе, одетые в зеленую форму без опознавательных знаков (отсюда и «зеленые человечки»).

27 мая, 2020 | Category: Новости, Россия ﻿
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