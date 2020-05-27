В Израиле парикмахер убил дантиста из-за спора о коронавирусе

Стали известны новые подробности убийства парикмахером Сергеем Ефимовым доктора Григория Григорьева в городе Бат-Ям.

Ефимову предъявлено обвинительное заключение в окружном суде Тель-Авива.

Парикмахерская Ефимова и стоматологическая клиника Григорьева располагались по соседству. Ефимов и Григорьев поспорили о коронавирусе. Через два дня после этого парикмахер, вооружившись ножом, позвал Григорьева — нанес ему удар в сердце.

Ефимова обвиняют в убийстве при отягчающих обстоятельствах.

http://mignews.com/news/disasters/world/270520_94643_01031.html