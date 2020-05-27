В Латвии одобрили законодательные изменения относительно вторжения «зеленых человечков» рашки Украина имеет возможность вытеснить Россию из космической программы США » РФ продала нефть Китаю по минус $8 за баррель

За вычетом налогов и транспортных издержек на каждом проданном барреле компании потеряли в среднем 3 доллара, оценивают аналитики.

Если же учесть операционные расходы, то убытки достигали 6–8 долларов за бочку. Таким образом, экспорт нефти в Китай обернулся потерями на 420 млн долларов, общие убытки от экспорта по всем направлением могли достичь 1–1,2 млрд долларов за месяц.

«Помимо падения цены, негативным фактором стало влияние повышенной экспортной пошлины, рассчитанной на основе более высоких цен в феврале — марте. Это же отразилось и на ставке НДПИ. При этом транспортные расходы, несмотря на ослабление рубля, даже выросли, так как снижение внутренней рублевой транспортировки было нивелировано ростом стоимости фрахта».

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