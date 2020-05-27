Разработчики раскрыли секретную часть Half-Life2, котоаря так и не вышла в серию, но очень обнадеживала итгроков.

В сети показали кадры и геймплей отмененная игра Half-Life 2: Ravenholm. Она также известна как четвертая часть Half-Life 2 и была раскрыта в документальном фильме о студии Arkane Studios, вышедшем на YouTube-канале Noclip.

Согласно фильму The Untold History of Arkane, невыпущенный релиз должен был стать спин-оффом к основной серии Half-Life. По сюжету игры, главным героем выступает капрал Адриан Шепард (Adrian Shephard) из Half-Life: Opposing Force. Действие Half-Life 2: Ravenholm разворачивается в нескольких локациях, среди которых заброшенный город Рейвенхольм и детская больница.

В частности, в игровом видео демонстрируется отец Григорий — один из героев Half-Life 2. В спин-оффе также можно было бы использовать гравитационную пушку — устройство для манипулирования объектами на расстоянии. Как и в основных частях серии, с ее помощью игрок мог притягивать и отбрасывать различные предметы, а также решать сюжетные головоломки.

Разработкой Half-Life 2: Ravenholm занималась Arkane Studios. По задумке создателей, игра развивала бы вселенную Half-Life, но не была бы связана сюжетно с остальными частями серии. Проект был отменен в конце 2007 года.