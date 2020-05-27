Продюссеры группы BTS запускают шоу талантов

Южнокорейская звукозаписывающая компания Big Hit Entertainment проведет в июне шоу талантов I-Land в котором выберут следующих звезд K-pop.

Big Hit Entertainment продюсирует южнокорейский бойбенд BTS, которые получили мировое признание после выпуска альбома Wings.

Подготовка к конкурсу I-Land, во время которой артисты проходили кастинг для шоу, идет уже около трех лет. Бюджет конкурса составляет больше 16 млн долларов. Победили I-Land образуют новую группу, которая может повторить успех BTS.

Прослушивания конкурсантов проходили в весной 2019 года в США, Японии, Южной Корее и других странах. В кастинге участвовали молодые музыканты, родившиеся с 1997 по 2008 год.

Известно, что ведущим шоу станет популярный корейский актер Нам Гун Мин, а наставниками участников будут певец К-Рор, известный как Rain и рэп-исполнитель Zico.