Премьер Ирландии ввел карантинные меры и отправился топлес на пикник с друзьями

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар пошел на пикник с друзьями во время пандемии коронавируса, нарушив тем самым введенные им же самим меры социального дистанцирования. СМИ и население решительно страны осудили подобные действия. Об этом сообщает New York Post.

Журналисты засняли Варадкара в одном из парков столицы, когда он загорал без футболки.

Глава государства отправился в парк спустя всего день после того, как власти попросили граждан воздержаться от пикников и в целом выхода на улицу без надобности.

Подобное поведение лидера страны вызвало шквал осуждения со стороны местных жителей. В социальных сетях многие из них призвали премьера немедленно подать в отставку.