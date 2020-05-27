Озоновый слой Земли начал повсеместно восстанавливаться, — ученые

Озоновый слой над Антарктидой восстановился настолько, что фактически остановил большинство тревожных изменений в атмосфере Южного полушария. Об этом сообщает научный журнал Nature.

Отмечается, что истощение озонового слоя привело к смещению высоких воздушных течений на юг. Произошли изменения в характере осадков и, вероятно, в океанских течениях.

«Погодные полосы», которые переносят холодные фронты, сужаются до южного полюса, и именно поэтому в Южной Австралии за последние тридцать лет количество осадков уменьшилось», — говорит химик-органик из Мельбурнского университета Ян Рей.

Ученые называют нынешнее состояние «паузой», ведь циркуляции потоков могут возобновиться.

Как сообщается, выбросы углекислого газа ежегодно продолжают расти и ставят под угрозу прогресс в восстановлении озонового слоя. В прошлом году антарктическая озоновая дыра достигла своего наименьшего летнего пика за всю историю наблюдений с 1982 года. В последние годы также возросли производства озоноразрушающих химических веществ в промышленных районах Китая.

Озоновый слой Земли восстанавливается со скоростью 1-3 процента в год. При таких темпах озоновый слой Северного полушария полностью восстановится до 2030-го, Южного полушария – до 2050-го, а полярных регионов – до 2060 года.

В ООН отметили, что то, что озоновый слой постепенно восстанавливается, это результат запрета на использование разрушающих его газов.