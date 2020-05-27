Опубликована новая книга Джоан Роулинг

Джоан Роулинг опубликовала новую книгу. Произведение называется «Икабог».
Произведение Роулинг написала много лет назад для собственных детей, однако сейчас приняла решение опубликовать книгу онлайн.
Сказка «Икабог» для «детей на карантине, а также тех, кто вернулся в школы в эти странные, неспокойные времена», добавила писательница. Главы книги будут выкладываться на официальном сайте вплоть до 10 июля.
На данный момент в сети доступны первые две части. До публикации Роулинг называла произведение «Икабог» безымянной «политической сказкой».
Ранее актер Дэниел Рэдклифф в рамках инициативы под названием Harry Potter At Home озвучил первую главу книги «Гарри Поттер и философский камень». Видеозапись, по задумке авторов, также должна помочь детям во время пандемии коронавируса.
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