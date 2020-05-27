На линию фронта в луганском направлении оккупанты перебросили танки

Представители пресс-службы так называемой «Народной милиции» самопровозглашенной «Луганской народной республики» опубликовали в соцсетях фрагмент видео, как танковые подразделения боевиков начали выдвижение на боевые позиции. За кадром голос говорит, что это не запрещено Минскими соглашениями.

Как удалось выяснить журналистам, подразделения так называемой «НМ» самопровозглашенной «ЛНР» были приведены в состояние полной боевой готовности, и отправлены на линию фронта. Но кроме обычных пехотных частей, наемники России и оккупанты из РФ перебросили на передовую танковые подразделения. Видео было опубликовано пресс-службой «Народной милиции Луганской народной республики» в своем аккаунте в YouTube.

На кадрах можно увидеть, как танкисты применяют собственные боевые машины на учениях на полигоне, что рядом с Луганском, после чего говорится о том, что танки выдвигались на передовую. Голос, который звучит за кадром, сообщает о том, что переброска войска осуществляется на те участки линии фронта, где размещение военной техники не запрещено соглашениями, достигнутыми в Минске.

В сообщении говорится: «Это предоставит нам возможность в случае необходимости оперативно выдвинуться к линии соприкосновения для выполнения боевых задач по защите Луганской народной республики».