Марина Порошенко по прежнему выполняет обязанности Первой леди Украины

Марина Порошенко продолжает вести активную гуманитарную работу даже после окончания каденции президента Петра Порошенко.

В отличие от нынешней Первой леди Елены Зеленской, Марина Порошенко не боится заходить на территорию больниц, где сконцентрировано больше всего больных, чтобы передать оборудование и защитные костюмы. Марина Анатольевна передала Александровской больнице 5 аппаратов ИВЛ, 150 костюмов для медиков, а также 40 пульсоксиметров.

Интересно отметить, что вся помощь, которую передает семья Порошенко, купленная ими за свой счет, а вот президент Украины ,который по декларации также является долларовым миллионером, до сих пор не купил за свой счет ничего для того, чтобы помочь врачам.

И это при том, что Зеленский любит рассказывать о том, что до президентства вместе со своими коллегами по «Студии Квартал 95» он постоянно предоставлял помощь воинам на передовой. Теперь же, когда пришла беда в виде пандемии, помощь уже нужна нашим защитникам в белых халатах, но Зеленский этим не сильно впечатляется.