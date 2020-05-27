Крупный бизнес вложился в доллары в ожидании нового обвала рубля

Российские корпорации использовали укрепление рубля в апреле, чтобы нарастить вложения в иностранную валюту и избавиться от российской, свидетельствует банковская статистика ЦБ (.xls).

За месяц объем валюты на расчетных счетах организаций вырос на 2,8 млрд долларов и достиг максимума с июня прошлого года — 43,5 млрд.

Несмотря на резкое падение экспортных доходов от нефти и газа, общие запасы валюты корпоративного сектора, включающие в том числе долларовые депозиты, увеличились на 1,3 млрд долларов, до 145,2 млрд.

Крупные налоговые платежи в апреле корпорации осуществили без продажи валюты на рынке, избавляясь от рублей на расчетных счетах: их объем сократился на 603 млрд рублей, до 8,206 трлн.

В марте на фоне скачка доллара до 82 рублей, а евро — почти до 90 корпоративные клиены наоборот избавлялись от валюты (-1,2 млрд долларов) и наращивали вложения в рубль (+703 млрд).

Этот ход оказался верным: по итогам апреля рубль отыграл 6,2 рубля у доллара и 7,1 рубля евро, а в мае добрался до отметок ниже 71 рубля за американскую валюту и 77 — за европейскую.

Валютный рынок поддерживает обвалившийся импорт (-20% в апреле), приток портфельных инвестиций в облигации в поисках «доходности», а также продажи валюты центробанком, напоминает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Однако потоки могут быстро развернуться: восстановление экономики после обвального апреля будет так или иначе способствовать появлению спроса на валюту, предупреждает он.

Период с мая по август сезонно неблагоприятный для рубля: в среднем за последние 10 лет рубль терял от 0,5% до 2% в каждый из месяцев.

Лето-2020 может стать для рубля особенно холодным. В условиях снятия большой части ограничительных мер уже в июне начнется рост импорта товаров: при условии что цены на нефть останутся низкими, это приведет к постепенному исчерпанию запаса ликвидных валютных активов в банковской системе и, как следствие, ослаблению рубля, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Из-за падения цен на нефть и газ российский бюджет недосчитается около 50 млрд долларов, а состоявшейся девальвации пока не достаточно, чтобы компенсировать этот провал: в рублях казна потеряет до 3,3 триллиона рублей сырьевых налогов, оценивают аналитики Argus.

Минэкономразвития заложило постепенное снижение рубля в макропрогноз, на основе которого верстается бюджет. По расчетам МЭР, в декабре доллар будет стоить 75-76 рублей.

«Факторов для укрепления рубля нет», — категоричен Порывай из Райффайзенбанка. В летние месяцы доллар может подняться выше 80 рублей, считает он.

ЦБ не ожидает существенных колебаний курса рубля, сказал, выступая в ГосДуме во вторник, глава департамента денежно-кредитной политики регулятора Алексей Заботкин.

Рубль поддержит на запрет на зарубежный туризм, за счет которого в прошлом году из страны ушло 20 млрд долларов. «Такая компонента спроса на валюту, которая была раньше весьма значимой во второй половине года, особенно летом, — это международные поездки, наверное, в этом году этой компоненты не будет», — объяснил Заботкин.

«Если уж при цене нефти в 10 долларов курс вел себя сравнительно стабильно, то, наверное, и дальше его колебания будут в рамках того, что мы наблюдали», — добавил он.